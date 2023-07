Arsenal: Rice unterschreibt heute

Was lange währt, wird endlich gut. Wie ‚Sky‘ berichtet, bringt der FC Arsenal am heutigen Freitag final die Verpflichtung von Declan Rice über die Bühne. Die letzten Unterschriften werden heute gesetzt, im Anschluss wird der defensive Mittelfeldspieler von West Ham United ein Gunner, so der TV-Sender.

Umgerechnet 122 Millionen Euro plus etwaige Bonuszahlungen wird die Londoner die Verpflichtung des 24-Jährigen kosten. Bereits seit Wochen zieht sich der Deal hin. Heute wird Rice den Wechsel vollenden, der ihn zum neuen Rekordtransfer unter den englischen Profis macht.

