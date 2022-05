Mainz zieht Option für Ingvartsen

Marcus Ingvartsen wird über den Sommer hinaus für Mainz 05 auf Torejagd gehen. Wie die Rheinhessen vermelden, wird die Kaufoption für den 26-jährigen Offensivspieler gezogen. Zwei Millionen Euro streicht Union Berlin als Ablöse ein. Ausgestattet wird der Däne mit einem Vertrag bis 2025.

„Die vertraglich festgelegte Kaufoption hat bereits gezeigt, dass wir mit Marcus einen langfristigen Weg gehen wollen. Er konnte schon in diesem Jahr seine spielerischen Fähigkeiten, seine Knipser-Qualitäten in der Box und seinen Torriecher unter Beweis stellen. Wir freuen uns darauf, dass Marcus in den kommenden Jahren bei uns sein volles Potential noch weiter entfalten wird“, sagt Sportdirektor Martin Schmidt.

Für Mainz absolvierte Ingvartsen in der abgelaufenen Saison 27 Pflichtspiele und markierte sieben Treffer. Neben dem Angreifer stehen mit Delano Burgzorg, Dominik Kohr, Danny da Costa, Aymen Barkok und Anthony Caci fünf weitere Verpflichtungen für die kommende Saison bereits fest.