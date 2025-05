Mainz 05: Nebel zeigt Flagge

Derzeit müssen sich die Fans vom 1. FSV Mainz 05 wohl keine Sorgen über einen Abgang von Paul Nebel machen. Gegenüber dem ‚kicker‘ stellt der 22-Jährige klar: „Ich bin erst seit einem Jahr wieder zurück, habe damals einen neuen Vertrag unterschrieben und fühle mich pudelwohl.“ Sein Vertrag bei den Nullfünfern ist noch bis 2027 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gedanken an einen Sommer-Transfer verschwendet Nebel demzufolge nicht. Und das, obwohl es dank seiner starken Leistungen wohl zahlreiche Klubs geben wird, die den Offensivspieler auf dem Zettel haben. Zunächst will Nebel mit seinen Teamkollegen die Saison bestmöglich beenden. „Es geht darum, eine Saison zu krönen, die viel Spaß gemacht hat und schon jetzt eine tolle Saison ist. Uns ist bewusst, dass wir dafür die letzten zwei Spiele gewinnen müssen“, so der gebürtige Bad Nauheimer.