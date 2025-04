Julian Brandt darf Borussia Dortmund am Saisonende verlassen. Laut der ‚Sport Bild‘ wird der Markt von Spielerseite längst sondiert – eine Spur führt dabei in Brandts Heimatstadt. ‚Sky‘ hatte jüngst vom Interesse von Werder Bremen am verlorenen Sohn berichtet.

Brandt selbst macht aus seiner Heimatverbundenheit keinen Hehl – und dennoch ist ein Wechsel nach Bremen aktuell keine wahrscheinliche Option. Der ‚kicker‘ nennt das Szenario sogar „völlig illusorisch“, während die ‚Ruhr Nachrichten‘ mit ein wenig mehr Kontext daherkommen.

Demnach müsste Brandt, selbst wenn er bei Werder unangefochtener Spitzenverdiener wird, für eine Rückkehr nach Bremen auf mindestens Zweidrittel seines BVB-Gehalts verzichten. In Dortmund kassiert er sieben bis acht Millionen Euro pro Saison.

Auch die Ablösesumme würde Werder vor Probleme stellen. Jedoch läuft Brandts Vertrag bei Schwarz-Gelb nur noch bis 2026, entsprechend wäre immerhin die Verhandlungsposition aus Bremer Sicht nicht schlecht. Zumal der BVB ja prinzipiell verkaufsbereit ist.