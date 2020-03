Coronakrise: DFB-Elf spendet Millionenbetrag

Die deutsche Nationalmannschaft sendet in der Coronakrise ein Zeichen der Solidarität. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will die DFB-Elf den Betroffenen der Corona-Pandemie einen „namhaften Betrag in Millionenhöhe“ spenden. Mit einer offiziellen Bestätigung der Aktion wird am heutigen Mittwochnachmittag gerechnet.

Für 15 Uhr hat der DFB eine telefonische Pressekonferenz angekündigt. Am Pressegespräch werden Präsident Fritz Keller, Nationalmannschaftdirektor Oliver Bierhoff und Bundestrainer Jogi Löw teilnehmen.