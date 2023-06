DFB-Team an neuem Tiefpunkt | Die Noten zur Kolumbien-Pleite

Im dritten Testspiel binnen acht Tagen blieb Hansi Flick trotz der enttäuschenden Auftritte gegen die Ukraine (3:3) und in Polen (0:1) seiner Grundordnung mit Dreierkette treu und probierte auch personell erneut viel aus. Etwa saß der Kapitän der vergangenen Partien, Joshua Kimmich, nur auf der Bank. Die Mittelfeldspieler Emre Can und Ilkay Gündogan begannen in der Abwehr respektive in der Sturmreihe, Offensivkünstler Jamal Musiala dafür auf der Sechs.

Entsprechend holprig war der deutsche Auftritt. Kolumbien spielte forsch nach vorne und war das bessere Team im Gelsenkirchener EM-Stadion. Malick Thiaw musste gegen Luis Díaz mit vollem Risiko retten (28.) und Marc-André ter Stegen parierte stark gegen Jeremy Mina (30.). Jamal Musialas Volleyabnahme kurz vor dem Pausenpfiff blieb Deutschlands einziger Abschluss im ersten Durchgang. Das DFB-Team agierte nervös, unpräzise und ideenlos, die fehlenden Automatismen taten ihr Übriges.

Kolumbiens verdiente Führung

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild zunächst nicht, vielmehr ging Kolumbien in der 55. Minute folgerichtig durch Díaz in Führung und hatte kurz darauf durch Jhon Arias sogar noch die Chance, zu erhöhen. Anschließend stellte Flick auf Viererkette um und prompt fand Deutschland kurzzeitig flüssiger den Weg nach vorne. Das 2:0 durch Cuadrados Handelfmeter (81.) unterbrach die deutschen Bemühungen jedoch jäh.

Unter dem Strich steht zum Abschluss einer Horror-Saison samt WM-Vorrundenaus nochmal ein neuer Tiefpunkt für das DFB-Team. Die drei Sommer-Länderspiele rief Flick zum Testlauf aus und nahm den Partien somit ein Jahr vor der Heim-EM ihren sportlichen Stellenwert. Ein Imageverlust, der erst bei den nächsten Tests im September korrigiert werden kann. Die Frage, ob Flick dann noch im Amt ist, wird das bestimmende Thema der kommenden Tage werden.

Torfolge

0:1 Díaz (55.): Can verliert unnötig den Ball gegen Borré, der den Ballbesitz für Kolumbien sichert. Mit einer Verlagerung wird auf rechts Cuadrado freigespielt, der aus dem Halbfeld flankt und im Strafraum Díaz findet. Der Liverpool-Profi versenkt per Kopf.

0:2 Cuadrado (81./Elfmeter): Kimmich ist 44 Sekunden auf dem Platz und bekommt eine Flanke unglücklich an die Hand. Den fälligen Elfmeter verwandelt Cuadrado unten links.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

46‘ Henrichs (3,7) für Wolf

66‘ Füllkrug für Can

79‘ Kimmich für Gündogan

79‘ Brandt für Havertz