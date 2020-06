Chelsea-Wechsel: Werner wird Topverdiener

Timo Werners Priorität beim FC Chelsea schlägt sich auch finanziell nieder. Wie die ‚Sun‘ berichtet, würde der 24-Jährige bei einem Wechsel zu den Blues zum Topverdiener aufsteigen. Das englische Boulevardblatt veröffentlichte eine Liste der aktuellen Gehälter. Mit einem umgerechneten Wochengehalt von rund 190.000 Euro läge der Leipzig-Stürmer künftig noch vor Schlussman Kepa (25) und Mittelfeldspieler N'Golo Kanté (29), die jeweils rund 20.000 Euro weniger pro Woche einstreichen.

Am gestrigen Donnerstag berichteten mehrere Medien, dass Werner Leipzig in Richtung Chelsea verlässt. Dem Nationalspieler winkt an der Stamford Bridge neben dem Topgehalt ein Vertrag bis 2025. Werner kann Leipzig dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro verlassen.