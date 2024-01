FC Bayern: Davies im Tausch zu Real?

Die Gerüchte über einen von Transfer Alphonso Davies (23) zu Real Madrid köcheln weiter. Die Königlichen bleiben am kanadischen Linksverteidiger dran, wohlwissend, dass Bayern München von einem Transfer überzeugt werden müsste. Offenbar würde sich Real dafür auch auf einen Tauschdeal einlassen.

Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Dem Fachmagazin zufolge haben Florentino Pérez und Co. den „Geheimplan“ geschmiedet, Rafa Marín in einen Davies-Deal einzubauen. Der aktuell an La Liga-Rivale Deportivo Alavés verliehene Spanier würde im Gegenzug nach München wechseln, eine Ablöse käme hinzu. Zahlen nennt ‚Sport Bild‘ an dieser Stelle nicht.

Kein Eins-zu-Eins-Ersatz

Von einem positionsgetreuen Tausch kann in diesem Zusammenhang keine Rede sein. 1,91-Mann Marín ist gelernter Innenverteidiger, der nur ganz vereinzelt mal hinten links ausgeholfen hat. Auch für Alavés läuft der 21-Jährige als Stammkraft im Abwehrzentrum auf. Folglich bräuchte Bayern zusätzlich zu Marín noch einen Eins-zu-Eins-Ersatz für Davies.

Ohnehin dürfte der Rekordmeister weiter die Verlängerung seines Sprinters präferieren. Um jeden Preis soll Davies aber wohl nicht gehalten werden. Wie die ‚Sport Bild‘ vergangene Woche noch berichtete, sind den Bayern-Bossen die von der Spielerseite geforderten 13 bis 14 Millionen Euro Jahresgehalt zu hoch. Bleibt das Davies-Lager dabei, könnte es ein Jahr vor Vertragsende tatsächlich zur Trennung kommen.