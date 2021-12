Arsenal: Maitland-Niles nach Italien?

Ainsley Maitland-Niles könnte es in die italienische Serie A verschlagen. Nach Informationen von ‚ESPN‘ zeigt die AS Rom Interesse an einer Verpflichtung des Arsenal-Profis. Der Mourinho-Klub, aktuell Tabellensechster, würde den 24-Jährigen gerne im Januar inklusive Kaufoption ausleihen.

Diskussion über einen Vierjahresvertrag ab der neuen Saison sollen bereits stattgefunden haben. In London besitzt Maitland-Niles noch einen Kontrakt bis 2023. Der Mittelfeldspieler kommt bei den Gunners in dieser Saison nur sporadisch zum Einsatz, in der Premier League stehen 263 Minuten zu Buche.