Pogba-Poker: Raiola beginnt Gespräche mit Juve

Kaum ein Berater versteht es so gut, die Gerüchteküche anzuheizen, wie Mino Raiola. Vor einer Woche hatte der frühere Pizzabäcker angekündigt, „dass es für Paul Pogba bei Manchester United vorbei ist“. Und weiter: „Er hat einen Vertrag, der im Sommer 2022 ausläuft, aber ich denke, die beste Lösung für beide Parteien ist, ihn im nächsten Transferfenster zu verkaufen. Andernfalls würde United riskieren, dass Pogba ablösefrei geht, da er im Moment keinerlei Absichten hat, den Vertrag zu verlängern. Paul ist unglücklich in Manchester.“

Vor wenigen Tagen ruderte Raiola zunächst zurück. „Wenn es um ihn geht, sind sie in England sensibel, vielleicht zu sensibel“, leitete der Starberater ein und stellte klar: „Im Januar wechseln die großen Spieler nicht. Wir werden im Sommer sehen, was passiert.“

Pogba will Manchester verlassen

Das bedeutet natürlich nicht, dass man es nicht wenigstens probieren kann. Wie der italienische Journalist Carlo Garganese berichtet, hat Raiola mit den Vorbereitung für eine Juve-Rückkehr begonnen und erste Sondierungsgespräche mit dem italienischen Serienmeister eröffnet.

Im kommenden Jahr soll Pogba zurück an alte Wirkungsstätte wechseln. Auch wenn ein Transfer im Sommer wahrscheinlicher ist, wollen die Beteiligten zumindest über einen Januar-Wechsel verhandeln. So oder so soll der 27-jährige französische Mittelfeldspieler Juves Transferziel Nummer eins sein.

FT-Meinung