500.000 Euro pro Torschuss: Jovic mit neuer Bewährungschance?

Es gab sie, die skeptischen Stimmen, als Luka Jovic 2019 nach einer famosen Saison für 63 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid wechselte. In der Tat entpuppte sich der Schritt im Nachhinein als zu groß für den serbischen Neuner, dessen Karriere seitdem einen spürbaren Knacks erlitten hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob bei seiner Rückleihe nach Frankfurt oder später beim AC Florenz, so recht fand Jovic nicht mehr in die Spur. Im Sommer ging es schließlich ablösefrei zum AC Mailand, doch auch dort läuft es so gar nicht für den inzwischen 25-jährigen Mittelstürmer.

Lese-Tipp

Milans Frankreich-Stars sollen verlängern

Jovic nur noch teuer

„Jeder Schuss von ihm kostet 500.000 Euro“, lästert die ‚Gazzetta dello Sport‘ mit Verweis auf die eine Million Euro Gehalt, die Jovic seit seiner Unterschrift bei den Rossoneri verschlungen hat. Nach Adam Riese hat Jovic also bislang ganze zwei Torschüsse im Milan-Trikot vorzuweisen. Eine erschreckende Bilanz, auch wenn der 31-fache Nationalspieler erst insgesamt 223 Minuten zum Einsatz kam.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Samstag (20:45 Uhr) können ausgerechnet gegen Ex-Arbeitgeber Fiorentina weitere Minuten hinzukommen. Dann nämlich fehlt der eigentlich gesetzte Olivier Giroud (37) aufgrund einer Roten Karte aus der Partie gegen Lecce (2:2). Ob Trainer Stefano Pioli dann auf Jovic als Starter setzt, ist noch offen. Die Verletzung von Rafael Leão (24) erhöht die Chancen aber zusätzlich.