Deutschland - Liechtenstein: DFB in Bestformation

Die Qualifikation für die WM 2022 machte die deutsche Nationalmannschaft bereits in der vorherigen Länderspielpause klar, dennoch kündigte Bundestrainer Hansi Flick an, eine „starke Aufstellung“ gegen Liechtenstein ins Rennen zu schicken.

Dabei stehen die verletzten Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) und Julian Draxler (Paris St. Germain) ebenso nicht zur Verfügung wie das Bayern-Quartett bestehend aus Niklas Süle, Serge Gnabry, Joshua Kimmich und Jamal Musiala.

Dennoch will Flick nichts anbrennen lassen. Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg muss zunächst auf der Bank Platz nehmen, Teamkollege Ridle Baku steht dagegen in der Startelf. Ebenso wieder zurück in der Anfangsformation ist Christian Günter vom SC Freiburg.

Die DFB-Startelf gegen Liechtenstein