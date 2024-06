Kiel verlängert mit Niehoff und verleiht ihn

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat den Vertrag mit Stürmer Niklas Niehoff ausgedehnt und ihn für die kommende Saison an den VfL Osnabrück in die 3. Liga verliehen. Über die Vertragslaufzeit macht Holstein keine Angaben. Der 19-Jährige kam in der vergangenen Saison hauptsächlich für die U21 der Störche in der Regionalliga Nord zum Einsatz und sammelte 17 Scorerpunkte (acht Tore, neun Vorlagen) in 26 Spielen.

„Niklas hat bei uns große Entwicklungsschritte gemacht und wir freuen uns, dass wir durch die frühzeitige Vertragsverlängerung den Weg mit ihm weitergehen können“, so Carsten Wehlmann, Kiels Geschäftsführer Sport, „um diese Weiterentwicklung nachhaltig voranzutreiben, macht eine Leihe absolut Sinn.“ Auch Niehoff selbst freut sich, zukünftig weiter für Kiel auflaufen zu dürfen: „Die Vertragsverlängerung ist ein positives Signal des Vereins, dass man an mich glaubt. Aber gerade als junger Spieler möchte man den nächsten Schritt machen und das geht vor allem mit viel Spielzeit.“