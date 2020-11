FC Bayern: Sarr spricht von Rückkehr nach Frankreich

Bouna Sarr vom FC Bayern will eine Rückkehr zu Olympique Marseille zu einem späteren Karrierezeitpunkt keinesfalls ausschließen. Von ‚Téléfoot‘ auf seinen Ex-Klub angesprochen sagt der Rechtsverteidiger: „Klar, warum nicht? Im Fußball ist alles möglich. Ich habe mich im Verein wohlgefühlt. Und weiter: Warum sollte ich nicht eines Tages zurückkehren? Ich bin 28 Jahre alt, ich habe immer noch viele Jahre vor mir. Wir werden sehen.“

Bis 2024 hat Sarr zunächst aber einmal bei den Bayern unterschrieben. Von den Gegebenheiten an der Säbener Straße ist der Franzose äußerst angetan: „Was mich sehr beeindruckt, ist die Unkompliziertheit und die Freundlichkeit im Verein, der Spieler und der Mitarbeiter. Das ist wirklich allerhöchstes Niveau, nicht nur in Bezug auf die Infrastruktur.“ Und auch sportlich läuft es zufriedenstellend. Zuletzt stand Sarr in der Bundesliga dreimal in Folge von Beginn an auf dem Platz.