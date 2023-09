Nach United-Abschied: Neuer Klub für Tuanzebe

Axel Tuanzebe setzt seine Karriere in der zweitklassigen Championship fort. Ipswich Town, aktuell Tabellenzweiter, verkündet, dass der Innenverteidiger einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison unterschrieben hat. Tuanzebe kommt ablösefrei, nachdem sein Kontrakt bei Manchester United Ende Juni ausgelaufen war.

Der 25-Jährige, zuletzt an Stoke City verliehen, sagt: „Es ist ein tolles Gefühl, den Vertrag endlich unter Dach und Fach zu bringen. […] Das Team ist bescheiden, arbeitswillig und jeder will den Verein in eine bessere Position bringen. Ich freue mich, hier zu sein, und kann es kaum erwarten, loszulegen.“ Trainer Kieran McKenna betont: „Er ist ein Verteidiger, der schon in jungen Jahren viel Erfahrung und eine Menge Qualitäten als Spieler und als Mensch mitbringt. Er ist schnell, stark in Eins-gegen-Eins-Situationen und ein guter Kommunikator.“