Watford verleiht Fletcher nach New York

Ashley Fletcher wird in nächster Zeit seine Fußballschuhe in den USA schnüren. Wie die New York Red Bulls mitteilen, wechselt der Angreifer per Leihe bis Ende Juli vom FC Watford in die US-Metropole.

In der laufenden Saison kam der 26-Jährige bei den Hornets nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. Lediglich sechs Einsätze stehen zu Buche, dabei erzielte Fletcher zwei Tore im EFL Cup. In der MLS soll der Stürmer bis zum Sommer Spielpraxis sammeln.