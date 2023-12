ManCity: Pep gibt Haaland-Update

Pep Guardiola hat sich zum mögichen Ausfall von Erling Haaland geäußert. Nach der gestrigen Premier League-Partie von Manchester City gegen Luton Town (2:1) sagte der 52-Jährige: „Am Tag nach dem Spiel gegen Villa (6. Dezember, Anm. d. Red.) konnte er fast nicht mehr richtig laufen. Am Samstag habe ich dann mit ihm gesprochen, er hat gesagt: ‚Ich fühle mich viel besser, ich kann laufen, ich habe keine Schmerzen.‘ Deshalb müssen wir von Tag zu Tag sehen, wie es ihm geht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gestern sagte Guardiola, dass Haaland eine Belastungsreaktion in seinem Fuß spürt. Der Norweger verpasste vor dem Match gegen Luton keine Ligapartie, schoss in 15 Einsätzen 14 Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Am Mittwoch (18:45 Uhr) trifft City in der Champions League auf Roter Stern Belgrad.