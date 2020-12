Angeliño: Kaufpflicht in fünf Spielen

Angeliño wird in voraussichtlich naher Zukunft ein fester Bestandteil des Kaders von RB Leipzig werden. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, greift die Kaufpflicht in Höhe von 18 Millionen Euro im Leihvertrag des Spaniers, wenn er noch fünf Pflichtspiele in dieser Saison absolviert. Da der 23-Jährige unter Julian Nagelsmann bisher gesetzt ist, ist davon auszugehen, dass er diese Marke zeitnah erreichen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angeliño war im Januar 2020 von Manchester City an RB Leipzig verliehen worden. Im Sommer verlängerten die Parteien das Geschäft. In der aktuellen Saison ist der Linksverteidiger mit acht Toren und sechs Vorlagen in 20 Spielen einer der besten Akteure der Bundesliga.