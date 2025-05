Mainz verlängert mit Urgestein Bell

Inneverteidger Stefan Bell hält dem FSV Mainz 05 weiter die Treue. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, verlängert der 33-Jährige seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2026. Der Routinier ist ein Mainzer Urgestein, trägt bereits seit 2007 das Trikot der 05er. Bell lief bislang in 307 Pflichtspielen für die Rheinhessen auf.

Sportdirektor Niko Bungert schwärmt: „Stefan Bell gehört zu den Gesichtern des Vereins, insbesondere die letzten Jahre seiner Karriere sind ein bisschen Sinnbild für das, was Mainz 05 ausmacht: niemals aufgeben. Stefan ist nicht nur ein unheimlich guter Typ, sondern ein verdienter Spieler, der in dieser Saison erneut seinen sportlichen Wert unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, ihn noch ein weiteres Jahr bei uns an Bord zu haben.“ Bell selbst freut sich über den Verbleib: „Die gesamte Entwicklung der letzten Jahre rund um Mainz 05 macht einfach Spaß und unheimlich Lust darauf, auf und neben dem Platz weiter dazu beizutragen. Nach 18 gemeinsamen Jahren besteht ein tiefes Vertrauensverhältnis, entsprechend gut und entspannt waren die Gespräche. Jetzt wollen wir diese jetzt schon besondere Saison erfolgreich zu Ende spielen und im nächsten Jahr genau daran anknüpfen.“