Bochum verleiht Thiede nach Ulm

Für Niclas Thiede geht es per Leihe in die zweite Bundesliga. Der Torhüter vom VfL Bochum schließt sich Aufsteiger SSV Ulm an. Die Bochumer erklären explizit, dass im Deal für den 25-jährigen Schlussmann keine Kaufoption inkludiert ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison blieb Thiede ohne Einsatz. In der Hinrunde saß er ausschließlich als Ersatz auf der Bank, große Teile der zweiten Saisonhälfte verpasste der Keeper aufgrund eines Fingerbruchs. In Ulm soll Thiede näher an Einsatzminuten kommen.