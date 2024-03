Brasilien ohne drei Topstars

Die brasilianischen Nationalmannschaft muss in den anstehenden Länderspielen auf drei wichtige Akteure verzichten. Offensivspieler Gabriel Martinelli (22/FC Arsenal), Torwart Ederson (30/Manchester City) sowie Innenverteidiger Marquinhos (29/Paris St. Germain) fehlen im von Nationaltrainer Dorival Júnior bekanntgegebenen Aufgebot verletzungsbedingt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Martinelli hatte zuletzt eine Fußverletzung erlitten, Ederson laboriert an einer Muskelverletzung, Marquinhos plagen Beschwerden an der Achillessehne. Am 23. März treten die Brasilianer zu einem Testspiel gegen England an, drei Tage später wartet Spanien.