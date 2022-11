Bundesliga-Gespräche: Gosens verhandelt dreigleisig

Dass er eines Tages gerne in der Bundesliga auflaufen würde, daraus hat Robin Gosens (28) nie einen Hehl gemacht. Die Frage lautet also weniger ob, sondern wohin. Antwort: Komplett offen. Der Poker um den deutschen Nationalspieler in Diensten von Inter Mailand läuft gerade so richtig heiß.

Bis dato waren lediglich Gespräche zwischen Gosens und Bayer Leverkusen verbürgt. Die Werkself ist schon länger hinter dem linken Schienenspieler her und streckt erneut ihre Fühler aus. Dem ‚kicker‘ zufolge hat die Spielerseite aber auch bereits mit den anderen Bundesliga-Interessenten Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt gesprochen. Der zuletzt ebenfalls gehandelte VfL Wolfsburg findet keine Erwähnung.

Schwierig, in dieser Gemengelage einen klaren Favoriten zu benennen. Deutlich zeigt sich aber: Die Verantwortlichen der genannten Bundesligisten machen Druck und haben längst konkrete Maßnahmen für einen Gosens-Transfer ergriffen. Nun bleibt abzuwarten, ob Arbeitgeber Inter überzeugt werden kann. Es heißt, für die Nerazzurri kommt keine Leihe, sondern nur ein Verkauf infrage. Kostenpunkt: Stolze 20 Millionen Euro.