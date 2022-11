Bundesliga-Wechsel: Der Preis für Gosens

Im bedeutungslosen letzten Champions League-Gruppenspiel gegen den FC Bayern stand Robin Gosens am Dienstagabend in Inter Mailands Startelf. Ein seltener Anblick. Der deutsche Nationalspieler ist bei den Italienern im Normalfall nur Reservist und will deshalb weg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayer Leverkusen, bereits im Sommer bemüht, arbeitet nun erneut an einem Transfer des 28-Jährigen – müsste dafür aber tief in die Tasche greifen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, fordert Inter Mailand 20 Millionen Euro Ablöse für Gosens.

Im Sommer lag das Preisschild noch bei 30 Millionen. Der Linksfuß war erst Anfang des Jahres per Leihe von Atalanta Bergamo gekommen, nach dieser Saison greift die Kaufpflicht über 15 Millionen Euro. Eine Gosens-Ausleihe schließt Inter daher aus, heißt es.

Wen verkauft Bayer?

Neben Bayer 04 nannte ‚Sky‘ zuletzt auch Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und den VfL Wolfsburg als Gosens-Interessenten, die heißeste Spur führt aber trotz des miserablen Saisonstarts zum Tabellen-16. aus Leverkusen.

Für einen Gosens-Kauf müsste der ein oder andere Euro freigeschaufelt werden – die ‚Sport Bild‘ zählt Mitchel Bakker, Daley Sinkgraven, Charles Aránguiz und Nadiem Amiri als potenzielle Verkaufskandidaten auf, „in der Not“ kämen Odilon Kossounou, Edmond Tapsoba und Exequiel Palacios in Frage.