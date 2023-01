Brentford verpflichtet Schade

Kevin Schade zieht es vom SC Freiburg zum FC Brentford. Wie der Klub aus der Premier League bekanntgibt, wechselt der 21-jährige Offensivmann auf Leihbasis nach England.

Unter der Anzeige geht's weiter

Teil des Leihgeschäfts ist eine Kaufpflicht in Höhe von kolportierten rund 25 Millionen Euro, die bei Erfüllung bestimmter Kriterien greift. Im Anschluss erhält Schade einen Vertrag bis 2028.

Lese-Tipp

Brentford: Schade hat unterschrieben

„Beobachten ihn schon seit einiger Zeit“

Brentford-Trainer Thomas Frank schwärmt: Ich denke, Kevin ist eine typische Brentford-Verpflichtung. „Er ist ein junges, vielversprechendes Talent, in dem wir ein großes Potenzial sehen. Wir beobachten ihn schon seit einiger Zeit und glauben, dass er zu unserem Spielstil passen wird. Er könnte bei uns auf beiden Flügeln oder als Mittelstürmer spielen. Er hat ein hohes Tempo, ist sehr gut in der Luft, in beiden Boxen und kann sich noch weiter entwickeln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schade kam 2018 zum SCF, für den er seit knapp zwei Jahren bei den Profis aktiv war. In der laufenden Saison stehen aufgrund von Verletzungen nur zwölf Pflichtspiele zu Buche, in denen er – zumeist als Joker – einen Treffer und zwei Assists beisteuerte. In der deutschen U21-Nationalmannschaft gelangen ihm in fünf Partien vier Tore.