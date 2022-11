Rom: Mourinhos Schuldiger heißt Karsdorp

Rechtsverteidiger Rick Karsdorp (27) hat bei der AS Rom wohl keine Zukunft mehr. „Ich habe mich entschieden, Karsdorp heute nicht zu nominieren. Er weiß warum. Es ist meine Entscheidung“, so Roma-Trainer José Mourinho am Rande der Serie A-Partie gegen den FC Turin (1:1).

Unter der Woche hatte Mourinho das „unprofessionelle Verhalten eines Spielers“ bemängelt und kündigte an: „Im Januar wird er sich einen neuen Verein suchen müssen.“ Allem Anschein nach handelt es sich um den Niederländer Karsdorp, der im Winter die Koffer packen muss.