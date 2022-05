Dortmund holt Schlotterbeck an Bord

Borussia Dortmund gelingt die Verpflichtung von Nico Schlotterbeck. Wie die Schwarz-Gelben mitteilen, unterschreibt der 22-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis 2027. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro Ablöse an den SC Freiburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schlotterbeck gehört zu den Durchstartern der Saison 2021/22. Nach einer erfolgreichen Leihe zu Union Berlin etablierte sich der 1,91 Meter große Linksfuß von Beginn an als absoluter Leistungsträger der Freiburger und stand in jedem seiner Einsätze in der Startelf. Im März wurden Schlotterbecks gute Leistungen mit dem Debüt für die Nationalmannschaft belohnt.

Beim BVB soll der 22-Jährige künftig mit DFB-Kollege Niklas Süle (26) die Defensive zusammenhalten, der ablösefrei vom FC Bayern nach Dortmund wechselt.

„Nicht das wirtschaftlich beste Angebot herausgesucht“

„Nico Schlotterbeck ist ein junger deutscher Nationalspieler, der eine großartige Entwicklung genommen hat. Sein Profil passt perfekt zum BVB“, sagt Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc. Dessen Nachfolger Sebastian Kehl ergänzt: „Er hat sich unter vielen interessierten Klubs keineswegs das wirtschaftlich beste Angebot herausgesucht, sondern ganz bewusst den BVB gewählt, um sich hier sportlich weiterzuentwickeln.“

Neuzugang Schlotterbeck erklärt: „Ich habe mich in Absprache mit allen beteiligten Parteien dazu entschieden, meinen Wechsel im Sommer 2022 zu Borussia Dortmund heute bekanntzugeben. Ich möchte damit Klarheit für den SC Freiburg, Borussia Dortmund und mich persönlich schaffen.“