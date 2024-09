Verrückter Carroll-Transfer perfekt

Torjäger Andy Carroll hat einen neuen Verein. Der neunmalige englische Nationalspieler heuert bei Girondins Bordeaux in der vierten französischen Liga an. Am heutigen Mittwochmittag macht der gegen die Insolvenz kämpfende Traditionsklub die bemerkenswerte Verpflichtung perfekt. Zur Vertragslänge macht der Zwangsabsteiger keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Laufe seiner Karriere bestritt Carroll 248 Spiele (54 Tore) in der englischen Premier League für Newcastle United, den FC Liverpool und West Ham United. Im Gedächtnis blieb vor allem sein Wechsel für gut 40 Millionen Euro von den Magpies zu den Reds. Über den FC Reading und West Bromwich Albion landete der heute 35-Jährige im vergangenen Jahr beim französischen Zweitligisten FC Amiens, nun zieht es ihn nach Bordeaux.