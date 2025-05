Rolfes lässt Wirtz-Zukunft offen

Simon Rolfes ist auf die Zukunft von Edeltechniker Florian Wirtz (22) zu sprechen gekommen. Im ‚Sky‘-Interview gibt Bayer Leverkusens Geschäftsführer Sport zu verstehen: „Bei Flo gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, viele Klubs sind sehr an ihm interessiert. Aber eine Option ist auch, dass er bei uns bleibt.“

Wirtz ist vertraglich bis 2027 an die Werkself gebunden. Allen voran der FC Bayern würde den DFB-Star gerne im Sommer an Bord holen, eine grundsätzliche Einigung besteht bereits. „Er hat noch zwei Jahre Vertrag, das heißt, dass wir nicht in den nächsten fünf Tagen eine Entscheidung erzwingen müssen“, ergänzt Rolfes, „es gibt keinen exakten Terminplan.“