Krach auf Schalke: Karaman appelliert an die Bosse

Schalke 04-Kapitän Kenan Karaman tritt nach dem 0:2 der Knappen gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagnachmittag erneut als großer Mahner auf. Im Anschluss an die Partie forderte der 31-Jährige gegenüber den anwesenden Journalisten Veränderungen im Verein: „Der ganze Verein muss alles knallhart analysieren! Wir dürfen nicht noch ein Jahr verschenken. Wenn wir es noch schlechter machen, dann steigen wir nächste Saison ab. Das muss uns bewusst sein. Ich mache mir Gedanken über uns. Es müssen sich grundsätzliche Dinge verändern nächstes Jahr. Wir müssen mit einer ganz anderen Denkweise in die Saison gehen, uns bewusst sein, für welchen Verein wir spielen. Deshalb hoffe ich, dass wir alle zusammen die richtigen Entscheidungen treffen und dann eine Marschroute haben werden, die besser ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schalke hat einen Spieltag vor Saisonschluss mit nur drei Punkten Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsplatz den Klassenerhalt noch nicht rechnerisch gesichert, wird aber aufgrund eines deutlich besseren Torverhältnisses voraussichtlich auch in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga spielen. Weiterhin liegen Anspruch und Wirklichkeit bei den Königsblauen weit auseinander. Damit das in der Zukunft nicht mehr so ist, fordert Karaman: „Die richtige Besetzung des Trainerpostens ist entscheidend. Wir brauchen einen Coach, der vorangeht, der ein Leader ist und die Mannschaft mitzieht. Das ist das Allerwichtigste.“