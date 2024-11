Neuer Trainer lässt aufhorchen: Wird für Hummels jetzt alles anders?

Die AS Rom kommt diese Saison noch nicht in Schwung. Aktuell belegt der Vorjahressechste lediglich Tabellenplatz zwölf, zu wenig für die Ansprüche der Roma. Bereits zum zweiten Mal in der laufenden Saison tauschte die AS den Trainer aus. Richten soll es nun Claudio Ranieri, der nun zum dritten Mal in seiner Karriere die Giallorossi betreut.

Heute wurde der 73-Jährige vorgestellt und versprach direkt einige Änderungen, die auch Mats Hummels betreffen. So werde laut Ranieri wohl ein Platz in der Abwehrzentrale frei. Ex-Leipziger Angeliño (27) wird demnach wieder auf die linke Außenbahn rücken: „Ich verspreche, dass wir Angeliño nicht länger als Innenverteidiger sehen werden.“

Hoffnung für Hummels?

Mats Hummels dürfte gerade die Aussagen über Angeliño gebannt verfolgt haben. Dieser wurde ihm oftmals von Ex-Trainer Ivan Juric (49) in der Innenverteidigung vorgezogen. Über diese Tatsache staunt auch Ranieri und äußerte Unverständnis über die bisherige Spielzeit des Sommerneuzugangs: „Ich habe mir einige seiner Spiele angeschaut und ich kann Ihnen sagen, dass ich mich frage, warum er nicht spielen kann. Ich entscheide, wer mich gewinnen lässt.“ Hummels kam nach seinem Wechsel im Sommer erst in einem Spiel zum Einsatz. Die Aussagen von Ranieri deuten nun zumindest auf mehr Spielzeit für den 35-Jährigen hin.