Rooney übernimmt in der MLS

Wayne Rooney ist zurück in der MLS. Die Manchester United-Legende übernimmt bei D.C. United den Cheftrainerposten. Über die Vertragslaufzeit macht der Verein keine Angaben. Für den US-amerikanischen Hauptstadtklub hatte der 36-Jährige als aktiver Profi zwischen 2018 und 2020 die Schuhe geschnürt.

United hat in der aktuellen Saison keine rosigen Aussichten mehr auf den Einzug in die Play-Offs. Derzeit belegt der Klub den vorletzten Platz in der Eastern Conference. Der Job in Washington ist für Rooney die zweite Station seiner Trainerkarriere. Zuvor trainierte er eineinhalb Jahre lang den englischen Zweitligisten Derby County.