Rebic im Fokus: Wolfsburg fragt bei Milan an

Beim AC Mailand kam Ante Rebic in der vergangenen Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Laut ‚Calciomercato.com‘ bemüht sich der VfL Wolfsburg darum, die Situation des kroatischen Nationalspielers im Sommer-Transferfenster zu ändern. Dem Bericht zufolge liegt Milan eine Anfrage der Wölfe für Rebic vor.

In Wolfsburg übernimmt in wenigen Wochen Nico Kovac das Zepter. Mit Rebic hatte der angehende Chefcoach bereits bei Eintracht Frankfurt zusammengearbeitet. Kovac will den Torjäger sogar zum „Leitstern seines neuen Projekts“ machen, so das italienische Sportportal. Eine Wiedervereinigung der beiden Kroaten scheint demnach möglich. Milan wäre jedoch nur bei einer wirtschaftlich äußerst ansprechenden Offerte verhandlungsbereit, heißt es weiter.

Beim VfL soll der 28-Jährige wieder in die Erfolgsspur finden. Seit seinem Wechsel von der Eintracht zu den Rossoneri läuft Rebic seiner Bestform hinterher. Der Vertrag des Stürmers in Milan läuft noch bis 2025. Ob der abschlussstarke Offensivakteur den frischgekürten italienischen Meister verlassen will, ist dem Bericht zufolge aber noch unklar.