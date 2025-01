Hannover leiht Schmidt aus

Hannover 96 holt sich für den Kampf um den Aufstieg Verstärkung aus der Bundesliga ins Boot. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt Innenverteidiger Kenneth Schmidt (22) für die nächsten eineinhalb Jahre per Leihe vom SC Freiburg. Eine Kaufoption besteht dem Vernehmen nach nicht.

96-Sportdirektor Marcus Mann verrät: „Wir verfolgen den Weg von Kenneth schon seit einiger Zeit und sind froh, ihn fortan in unseren Reihen zu haben. Er hat ein gutes Tempo, erledigt seine Aufgaben gegen den Ball abgeklärt und findet auch im Spielaufbau sehr gute Lösungen. Mit ihm gewinnen wir in der Defensive noch einmal an Variabilität.“