Bayern-Wechsel: Urbig zum Medizincheck

Jonas Urbig (21) ist inzwischen in München eingetroffen, um seinen Wechsel zum FC Bayern zu finalisieren. Der Keeper des 1. FC Köln wird nach Informationen von ‚Sky‘ zeitnah den Medizincheck absolvieren. Im Anschluss folgt die Unterschrift unter einen langfristigen Vertrag.

Am heutigen Sonntag sickerte bereits durch, dass dem deutschen Rekordmeister der Durchbruch in den Verhandlungen mit dem Zweitligisten gelunden ist. Sieben Millionen Euro fließen als Sockelablöse nach Köln, bis zu drei weitere Millionen könnten an Boni hinzukommen.