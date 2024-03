Nürnberg heiß auf Scienza

Der 1. FC Nürnberg baggert an Flügelspieler Léo Scienza (25) vom SSV Ulm. Nach Informationen der ‚Bild‘ kann sich der Brasilianer einen Wechsel zum Club gut vorstellen. Zudem bekunden weitere Vereine aus der zweiten und dritten Liga wie der FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, der Karlsruher SC und 1860 München Interesse am Offensivmann. Ein Verbleib in Ulm über das Vertragsende 2025 hinaus komme bei einem Aufstieg in die zweite Liga aber ebenso infrage.

Das große Interesse an Scienza kommt nicht von ungefähr: In der laufenden Saison verbuchte der Außenbahnspieler bisher sieben Tore und neun Vorlagen. Damit trägt Scienza großen Anteil an der starken Aufstiegssaison. Aktuell steht der SSV auf dem zweiten Tabellenplatz, einen Punkt vor Verfolger Dynamo Dresden.