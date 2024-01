Spurs: Perisic kein Thema mehr

Ivan Perisic wird voraussichtlich nicht mehr für Tottenham Hotspur zum Einsatz kommen. „Er arbeitet sehr hart. Es ist ein großer Verlust für uns. Aber er wird wahrscheinlich kein Spiel mehr für uns machen“, sagte Cheftrainer Ange Postecoglou auf der heutigen Pressekonferenz.

Im September hatte sich der kroatische Offensivspieler eine komplizierte Verletzung am Kreuzband zugezogen. In der Folge musste der mittlerweile 34-Jährige, der 2020 mit dem FC Bayern die Champions League gewonnen hatte, operiert werden. Perisic ist nur noch bis zum Sommer an Tottenham vertraglich gebunden. Im Anschluss wird der 129-fache Nationalspieler wohl in seine Heimat zurückkehren.