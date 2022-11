Bayern-Verlängerung: Choupo-Moting ist bereit

Eric Maxim Choupo-Moting hat sich zu seiner Zukunft beim FC Bayern geäußert. Bei ‚Sky‘ sagte der Stürmer nach seinem Doppelpack beim gestrigen 3:2-Sieg bei Hertha BSC: „Ich konzentriere mich nur auf den FC Bayern und auf das Hier und Jetzt. Ich bin happy. Ich habe noch ein Jahr Vertrag, bin sehr glücklich und könnte mir natürlich vorstellen, noch länger zu bleiben.“

Seit Wochen befindet sich der 33-jährige Kameruner in herausragender Verfassung. In den vergangenen sieben Spielen traf Choupo-Moting neunmal und gab drei Vorlagen. Auf die Frage, ob er unverzichtbar sei, sagte Trainer Julian Nagelsmann: „Wenn er gesund bleibt, ist er das definitiv.“ Gespräche über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags stehen an.