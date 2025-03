Wegen Klub-WM: England legt neues Transferfenster fest

Die englische Premier League wappnet sich für den anstehenden Transfersommer mit der Klub-Weltmeisterschaft. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben sich die englischen Erstligisten auf einer Aktionärsversammlung auf die Daten des Sommertransferfensters 2025 festgelegt. Demnach wird es vom 1. Juni bis Dienstag, den 10. Juni, ein kleines Sonderfenster geben. Am 16. Juni soll dann das reguläre Sommerfenster bis zum Stichtag am 1. September stattfinden.

Damit haben die beiden englischen Klub-WM-Teilnehmer FC Chelsea und Manchester City die Gelegenheit, vor dem in den USA ausgetragenen Wettbewerb noch Transfers zu tätigen. Das Turnier beginnt am 15. Juni, das Finale findet am 13. Juli statt. Spieler, deren Verträge auslaufen, wie beispielsweise Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), könnten somit noch rechtzeitig vor Turnierbeginn zu ihrem neuen Klub wechseln.