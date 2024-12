Bericht: Wintertransfer im Anflug auf Real Madrid

Real Madrid steht offenbar vor der Verpflichtung von Lamini Fati von CD Leganés. Das berichtet das in der Regel gut informierte spanische Sportportal Relevo. Der 18-jährige Innenverteidiger soll sich im Januar den Königlichen anschließen.

In Madrid ist Fati dem Bericht zufolge aber erst einmal für das B- und C-Team in der dritten beziehungsweise vierten Liga eingeplant. Langfristig könnte die Perspektive in Richtung Profis gehen. Bei Leganés ist er für die zweite Mannschaft aktiv, wobei er eigentlich noch für die A-Junioren spielberechtigt wäre. Aktuell fällt Fati jedoch mit einer Kieferverletzung aus.

Erstmals wurde Real im Sommer auf den 18-Jährigen aufmerksam. Damals spielte Fati im Rahmen eines Freundschaftsspiels gegen die Königlichen und überzeugte mit überlegender Physis und einem starken linken Fuß.