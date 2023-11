Schalke straft Ouwejan ab

Thomas Ouwejan muss die Konsequenzen für sein respektloses Verhalten in Folge seiner Auswechslung beim 3:5 am gestrigen Samstag gegen Fortuna Düsseldorf tragen. Nach Angaben des Schalke 04 muss der Linksverteidiger eine Geldstrafe zahlen und zudem die anstehende Trainingswoche bei der U23 verbringen. Zur Erinnerung: Ouwejan hatte Cheftrainer Karel Geraerts nach der Auswechslung in der 33. Minute den Handschlag verweigert und im Anschluss eine Auseinandersetzung am Spielfeldrand provoziert.

„Ich verstehe, dass Menschen manchmal aus der Emotion heraus falsch reagieren, aber es darf niemals respektlos sein“, sagt Geraerts über den Beschluss, „der Respekt vor dem Verein, den Fans, den Mannschaftskameraden und dem Staff ist mir sehr wichtig. Deshalb kann ich dieses Verhalten nicht akzeptieren und diese Sanktion ist unvermeidlich.“