Lazaro erläutert Gladbach-Wechsel

Borussia Mönchengladbach holte im August Valentino Lazaro von Inter Mailand an Bord. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ sprach der 24-Jährige nun über seinen Wechsel an den Niederrhein. „Max Eberl hat in der Vergangenheit immer wieder mal bei mir vorgefühlt, wir standen länger im Austausch. Schon im Winter hatte ich die Chance auf eine Bundesliga-Rückkehr. Es ist kein Geheimnis, dass es Kontakt zu einigen Teams gab, darunter auch Bundesliga-Teams. Jetzt ist Gladbach der richtige Schritt.“

Wie es nach der Leihe für den flexibel einsetzbaren Flügelspieler weitergeht, ist noch offen: „Ich bin jetzt einfach heiß aufs Fußballspielen. Alles andere wird sich zeigen. Den Rest sehen wir dann“, so Lazaro weiter. Zunächst muss sich der Österreicher von einer Muskelverletzung in der Wade erholen, die ihn bisher von einem Pflichtspieleinsatz für die Borussen abhielt.