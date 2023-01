Für Verhandlungen: Danjuma in England

- Quelle: The Athletic

Arnaut Danjuma vom FC Villarreal könnte bald in die Premier League wechseln. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, weilt der 25-Jährige in England, um über einen Transfer zu verhandeln. Bei dem Deal, so heißt es weiter, soll es sich um eine Leihe mit anschließender Kaufoption handeln. Ende Dezember hatte Danjuma bereits öffentlich mit einer Rückkehr nach England kokettiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben namentlich nicht genannten Klubs ist auch sein Ex-Klub AFC Bournemouth an einer Verpflichtung des Niederländers interessiert. Von 2019 bis 2021 war der Angreifer bereits 52 Mal für die Cherries aufgelaufen, ehe er für rund 24 Millionen Euro zum La Liga-Klub wechselte. Für das Gelbe U-Boot gelangen ihm in der laufenden Spielzeit sechs Treffer in 17 Pflichtspielen.

Lese-Tipp

Arsenal will BVB-Flirt Fresneda