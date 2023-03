Große Namen: Auch Köpke und Cha zu Klinsmann

Heute Morgen bestätigte Andreas Herzog bereits, dass er Jürgen Klinsmann im Trainerteam der koreanischen Nationalmannschaft unterstützen wird. Wie nun aus einer offiziellen Verbandsmeldung hervorgeht, folgt Klinsmann auch Andreas Köpke nach Ostasien. Der Welt- und Europameister (1990, 1996) wird als Torwarttrainer für die Taeguk Warriors tätig sein. Dieselbe Funktion führte er zwischen 2004 und 2021 bereits beim DFB aus.

In Du-Ri Cha taucht eine weitere Bundesliga-Legende auf der Liste auf. Der Ex-Stürmer von unter anderem Eintracht Frankfurt, dem SC Freiburg und Celtic Glasgow steht Klinsmann und seinem Team als technischer Berater zur Seite. Viele große Namen also, die das Team um Heung-Min Son und Co. in Zukunft zu großen Erfolgen führen wollen.

