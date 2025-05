Real-Frust: Hat Rodrygo die Schnauze voll?

Seit einigen Jahren gehört das Scheinwerferlicht bei Real Madrid Stars wie Vinícius Júnior oder auch Jude Bellingham. Im vergangenen Sommer kam noch Kylian Mbappé hinzu. Der stille Held war allerdings oft Rodrygo, der die Königlichen immer wieder mit wichtigen Treffern rettete. Seine verdienten Lorbeeren bekam der Offensivspieler allerdings nie, was er bislang einfach runterschluckte. Nun ist das Maß aber voll.

Wie die ‚Marca‘ berichtet, will der Brasilianer das weiße Ballett noch in diesem Sommer verlassen. Mehr noch, der 24-Jährige soll bereits kundgetan haben, nie mehr für Real auflaufen zu wollen. Demnach fühlt sich Rodrygo in der spanischen Hauptstadt nicht mehr ausreichend wertgeschätzt, Gerüchte über eine Verkaufsbereitschaft der Blancos dürften dabei ihr Übriges getan haben. Auch die sich anbahnende Anstellung von Xabi Alonso als Übungsleiter soll ihn nicht umstimmen können.

Bereits bei der 3:4-Niederlage im Clásico gegen den FC Barcelona schmorte der Rechtsaußen 90 Minuten auf der Bank. Zwar bemühte sich Noch-Trainer Carlo Ancelotti, den Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem er darauf verwies, dass Rodrygo sich nicht gut gefühlt habe, allerdings ist nicht auszuschließen, dass mehr dahintersteckt. Am heutigen Dienstag brach Rodrygo das Training dazu aus noch ungeklärten Gründen ab.

In der spanischen Hauptstadt kommt der schnelle Offensivmann meist auf dem rechten Flügel zum Einsatz, obwohl er sich links oder hinter den Spitzen am wohlsten fühlt. Manchester City soll die Situation um den talentierten Rechtsfuß aufmerksam beobachten. Rodrygos Vertrag bei Real läuft noch bis 2028.