So plant Bochums Holtmann

Gerrit Holtmann will den VfL Bochum in diesem Sommer erhalten bleiben. Eine entsprechende Nachfrage der ‚WAZ‘ bejaht der Dribbler: „Ich habe mich darauf eingestellt, erstmal wieder länger hier in Bochum zu bleiben.“ Ein Klubwechsel scheint aktuell nicht angedacht zu sein, auch wenn der Vertrag im nächsten Jahr endet und somit durchaus Verkaufsdruck bestünde. Andererseits: Nach zwei mäßig erfolgreichen Leihen bei Antalyaspor und Darmstadt 98 dürfte der Verkaufswert nicht allzu hoch ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Möglich auch, dass Holtmann unter dem neuen VfL-Trainer Peter Zeidler den Stellenwert vergangener Tage wiedererlangt. „Er hat mir eine Perspektive aufgezeigt in seinem bevorzugten Spielsystem, das man im Training und im ersten Testspiel bereits gesehen hat“, so der 29-jährige Flügelstürmer über seinen Coach, „wir spielen im Moment ein 4-4-2 mit einer Raute. Ich denke, dass ich da auf jeden Fall Chancen auf Einsatzminuten haben werde.“