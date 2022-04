Tuchel bestätigt Rüdiger-Abgang

Der Abgang von Antonio Rüdiger (29) ist nun auch von Klubseite bestätigt. Thomas Tuchel bestätigte im Anschluss an die Partie gegen West Ham United (1:0) am Sonntagnachmittag, dass der deutsche Nationalspieler den FC Chelsea im Sommer verlässt: „Die Situation ist die, dass er den Verein verlassen will. Er hat mich darüber in einem privaten Gespräch informiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Blues seien „die Hände gebunden“, da sie aufgrund der ungeklärten Situation um den Verkauf des Klubs kein neues Vertragsangebot zur Verlängerung abgeben konnten, so Tuchel. „Wir haben alles gegeben - ich und der Verein - aber wir konnten nicht mehr kämpfen“, führte der deutsche Übungsleiter fort. Man nehme die Entscheidung von Rüdiger „aber nicht persönlich“. Bereits im Vorfeld zur Partie wurde von den endgültigen Plänen des Abwehrspielers berichtet.