Vor Augsburg-Duell: Trapp-Entscheidung gefallen

Kevin Trapp kehrt in das Tor von Eintracht Frankfurt zurück. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der Keeper rechtzeitig fit gemeldet und ersetzt gegen den FC Augsburg am heutigen Sonntag (15:30 Uhr) den am Kreuzband verletzten Kauã Santos (22).

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt fehlte Trapp aufgrund einer Schienbeinverletzung. Wegen der starken Leistungen seines Vertreters Santos und des möglichen Stammplatzverlusts war unklar, wie es mit dem Kapitän im Sommer weitergeht. Nun steht der 34-Jährige vorerst wieder bei den Adlerträgern zwischen den Pfosten.

Update (14:32 Uhr): Eintracht Frankfurt hat inzwischen offiziell bestätigt, dass Trapp gegen den FCA im Tor steht.