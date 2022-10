Marí bei Messerangriff verletzt

Pablo Marí wurde bei einer Messerstecherei in Italien verletzt. Der Innenverteidiger vom FC Arsenal ist derzeit zum AC Monza ausgeliehen und befand sich in einem Mailänder Einkaufszentrum, als er Opfer der Attacke wurde. Für den 29-Jährigen ging die Situation den Umständen entsprechend glimpflich aus, er wurde nur leicht verletzt.

Marí wurde mit einem Helikopter in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Der Spanier hat Stichwunden am Bein erlitten. Arsenal vermeldet: „Wir haben Kontakt zu Pablos Agent aufgenommen, der uns mitgeteilt hat, dass er im Krankenhaus liegt und nicht ernsthaft verletzt ist.“ Neben weiteren Verletzten kam auch ein Mensch ums Leben.

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today's dreadful incident in Italy.



We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.