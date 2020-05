Mertens will in Italien bleiben

Dries Mertens hat nicht vor, der Serie A im Sommer den Rücken zu kehren. „Ich bin glücklich in Neapel und ich möchte bleiben. Italien gefällt mir sehr gut“, sagt der 33-jährige Angreifer gegenüber ‚Sky Italia‘. Mertens' Vertrag bei der SSC Neapel läuft zum Saisonende aus. Auf eine Vertragsverlängerung konnten sich beide Parteien bislang nicht einigen.

Ein Wechsel zum FC Chelsea in die Premier League kommt für den Belgier jedenfalls nach eigener Aussage nicht in Frage: „Ja, es gab Interesse von Chelsea und auch von anderen Klubs, aber in meinem Kopf gab es nie die Absicht, den Verein zu wechseln.“ Ob Mertens damit einen Verbleib in Neapel ankündigt, lässt er offen und verspricht lediglich: „Diese Saison war wirklich gut. Ich werde versuchen, nächstes Jahr noch besser zu werden.“ Neben den Blues wurden zuletzt auch Inter Mailand, der BVB und Paris St. Germain als mögliche Abnehmer genannt.