Newcastle steigt ins Jorginho-Rennen ein

Newcastle United reiht sich in die Liste der Interessenten an Jorginho vom FC Chelsea ein. Das berichtet die ‚Daily Mail‘. Die Magpies könnten sich, wie unter anderem auch der FC Barcelona, der AC Mailand und Juventus Turin, im Januar um den 31-Jährigen bemühen. Jorginhos Vertrag bei den Blues läuft zum Saisonende aus. Der italienische Europameister von 2021 spielt in den Umstrukturierungsplänen von Chelsea-Besitzer Todd Boehly keine große Rolle und wird die Blues daher wohl verlassen.

Chelsea hat für die Mittelfeldzentrale deutlich jüngere Ziele im Blick. Jorginho ist in dieser Spielzeit unter Graham Potter dennoch gefragt. In 20 Pflichtspielen kam der Rechtsfuß zum Einsatz und führt das Team immer noch als Vizekapitän an. Grundsätzlich kann sich Jorginho einen Verbleib an der Stamford Bridge vorstellen. „Unsere Priorität ist eine Vertragsverlängerung“, sagte zuletzt dessen Berater Joao Santos.

